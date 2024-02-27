Об этом сообщил министр образования региона Иван Кротт. Капитальный ремонт пройдет на 24 объектах.

Об этом сообщил министр образования региона Иван Кротт. Капитальный ремонт пройдет на 24 объектах.

Министр образования региона Иван Кротт рассказал о федеральной программе капремонта школ в России. Благодаря ей до конца 2026 года обновятся свыше 7,3 тысячи школьных зданий, больше половины из них – в селах. Программа затронет и Омскую область.

– Напомню, что в этом году в Омской области стартовала большая кампания по капремонту 24 объектов. В этом же году начинается пятилетняя областная программа по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций, – написал Кротт у себя в телеграм-канале.

Министр также отметил, что программу продлят до 2030 года. Это связано с тем, что российских школ, нуждающихся в капремонте, гораздо больше, чем то количество, которое предполагает федеральная программа.

Сегодня также сообщалось, что Иван Кротт показал, как выглядит новая школа на Космическом проспекте.