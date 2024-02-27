Об этом сообщил министр образования региона Иван Кротт. Капитальный ремонт пройдет на 24 объектах.
Министр образования региона Иван Кротт рассказал о федеральной программе капремонта школ в России. Благодаря ей до конца 2026 года обновятся свыше 7,3 тысячи школьных зданий, больше половины из них – в селах. Программа затронет и Омскую область.
– Напомню, что в этом году в Омской области стартовала большая кампания по капремонту 24 объектов. В этом же году начинается пятилетняя областная программа по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций, – написал Кротт у себя в телеграм-канале.
Министр также отметил, что программу продлят до 2030 года. Это связано с тем, что российских школ, нуждающихся в капремонте, гораздо больше, чем то количество, которое предполагает федеральная программа.
Сегодня также сообщалось, что Иван Кротт показал, как выглядит новая школа на Космическом проспекте.