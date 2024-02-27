Иван Кротт показал, как сейчас выглядит новая школа на Космическом проспекте. Прием документов начнут уже в апреле.

Иван Кротт показал, как сейчас выглядит новая школа на Космическом проспекте. Прием документов начнут уже в апреле.

Министр образования Омской области Иван Кротт в своем Telegram-канале показал, как выглядит новый инженерный лицей по проспекту Космическому. Это та самая школа, шефство над которой взяла госкорпорация «Роскосмос». На ее ремонт потратили 1,8 млрд рублей.

Как рассказал Кротт, в лицее есть два блока – для детей разных возрастов и административный корпус над крышей, два обеденных зала на 700 человек, актовый зал на 550 мест, два спортзала, а также хореографический зал.

– Лицей станет структурным подразделением Омского авиационного колледжа имени Жуковского. Здесь примут не только детей с микроучастка, но и откроют профильные инженерные классы. Инженерный лицей обеспечит бесшовное инженерное образование. Общеобразовательная подготовка школьников и формирование базовых инженерных компетенций будет проходить в лицее, а проектная и исследовательская работа – как в лицее, так и в учреждениях допобразования, колледжах и вузах, – добавил министр.

Прием заявлений в первый класс от родителей детей, проживающих на закрепленном микроучастке, начнется уже с 1 апреля.