Омск-Информ
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·Происшествия

В этом году от агрессивных животных пострадали школьница и беременная женщина.
Следственный комитет и прокуратура проведут проверки в связи с нападением бездомных собак на беременную женщину и первоклассницу из Омска. Сотрудники ведомства оценят деятельность должностных лиц, которые занимаются отловом. Чиновникам грозят обвинения в халатности.
– Как утверждают очевидцы и пострадавшие, местные жители обращались в муниципалитет о необходимости отлова бродячих животных, – сообщили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, на беременную омичку собаки набросились вчера на 5-й Северной, а на девочку – 30 января на улице Новокирпичной.
·Происшествия

В этом году от агрессивных животных пострадали школьница и беременная женщина.
Следственный комитет и прокуратура проведут проверки в связи с нападением бездомных собак на беременную женщину и первоклассницу из Омска. Сотрудники ведомства оценят деятельность должностных лиц, которые занимаются отловом. Чиновникам грозят обвинения в халатности.
– Как утверждают очевидцы и пострадавшие, местные жители обращались в муниципалитет о необходимости отлова бродячих животных, – сообщили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, на беременную омичку собаки набросились вчера на 5-й Северной, а на девочку – 30 января на улице Новокирпичной.