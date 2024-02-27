Студенты профильных учебных заведений смогли поучаствовать в профориентационном мероприятии, проведенном компанией.

Студенты профильных учебных заведений смогли поучаствовать в профориентационном мероприятии, проведенном компанией.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» выступила организатором профориентационного мероприятия для молодых специалистов нефтеперерабатывающего сектора. Руководители технологических комплексов Омского завода смазочных материалов (ОЗСМ) рассказали студентам профильных учебных заведений региона о перспективных направлениях производства масел и реализации в профессии.

– Компания знакомит будущих профессионалов отрасли с полным циклом производства моторных и индустриальных масел: от разработки рецептур и фасовки до паспортизации и логистики готовой продукции. Мы стремимся формировать уникальные профессиональные компетенции у студентов и предоставляем им возможность реализовывать свои идеи на наших площадках, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Учащиеся Омского промышленно-экономического колледжа и Омского государственного технического университета проходят стажировку в управлении развития технологий и контроля качества на производственной площадке ОЗСМ, а также в службе главного механика. Цель практики – повышение компетенций и получение практических навыков работы, которые необходимы для дальнейшего трудоустройства.

– Нефтехимический институт ОмГТУ более 20 лет готовит специалистов для предприятий нефтехимического и нефтегазового комплексов Омска и всего Урало-Сибирского региона. Мы выстраиваем учебный процесс так, чтобы студенты получали необходимые реальному производственному сектору компетенции. Обретение теоретических знаний в сочетании с ценным практическим опытом в условиях современного промышленного предприятия – это уникальная возможность, которая есть у наших студентов благодаря многолетнему сотрудничеству университета с компанией, – отметила и.о. декана нефтехимического института ОмГТУ Александра Капелюховская.

Сотрудничество c учебными заведениями Омской области – часть масштабного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных кадров для отрасли и компании. Для формирования нового поколения специалистов широкого профиля создана комплексная образовательная система повышения профессиональных и личностных компетенций, которая включает в себя более тысячи обучающих курсов, выездные семинары и интерактивные сессии с применением современных цифровых технологий.