Омск-Информ
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·Авто

Две машины за два дня внезапно загорелись в дороге. Огонь повредил в них моторные отсеки.
В Омске второй день горят автомобили. Сегодня пожар произошел на проспекте Мира, в районе «Кристалла». Как сообщили в МЧС, пламя вспыхнуло в передней части машины.
– За одну минуту сотрудники МЧС России локализовали пожар. Еще через минуту ликвидировали открытое горение. На место происшествия от МЧС России привлекались 10 человек личного состава, было задействовано две единицы спецтехники, – сообщают спасатели.
В итоге огонь повредил краску автомобиля, салон и навесное оборудование моторного отсека спереди.
Отметим, что вчера похожий пожар произошел на Ленина.
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·Авто

Две машины за два дня внезапно загорелись в дороге. Огонь повредил в них моторные отсеки.
В Омске второй день горят автомобили. Сегодня пожар произошел на проспекте Мира, в районе «Кристалла». Как сообщили в МЧС, пламя вспыхнуло в передней части машины.
– За одну минуту сотрудники МЧС России локализовали пожар. Еще через минуту ликвидировали открытое горение. На место происшествия от МЧС России привлекались 10 человек личного состава, было задействовано две единицы спецтехники, – сообщают спасатели.
В итоге огонь повредил краску автомобиля, салон и навесное оборудование моторного отсека спереди.
Отметим, что вчера похожий пожар произошел на Ленина.
1285