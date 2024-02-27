Омск-Информ
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·Авто

Как сообщают в МЧС, у транспортного средства загорелся моторный отсек.
Вчера на улице Ленина неподалеку от драмтеатра у одного из омских водителей загорелся автомобиль. Как сообщают в соцсетях омичи, это была Toyota.
Когда на место прибыли пожарные, горел моторный отсек автомобиля. Девять огнеборцев МЧС на двух пожарных автомобилях потушили пламя.
Площадь пожара составила 2 кв. м. Причину пожара пока выясняют.
·Авто

Как сообщают в МЧС, у транспортного средства загорелся моторный отсек.
Вчера на улице Ленина неподалеку от драмтеатра у одного из омских водителей загорелся автомобиль. Как сообщают в соцсетях омичи, это была Toyota.
Когда на место прибыли пожарные, горел моторный отсек автомобиля. Девять огнеборцев МЧС на двух пожарных автомобилях потушили пламя.
Площадь пожара составила 2 кв. м. Причину пожара пока выясняют.