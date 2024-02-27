К счастью, пассажирка и водитель сумели покинуть вспыхнувшую иномарку. А потом женщине помогли росгвардейцы.

К счастью, пассажирка и водитель сумели покинуть вспыхнувшую иномарку. А потом женщине помогли росгвардейцы.

Стали известны подробности вчерашнего ЧП с автомобилем в центре Омска. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», у «тойоты» на улице Ленина загорелся моторный отсек. Две пожарные машины потушили горящую иномарку.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, группа задержания вневедомственной охраны ехала по маршруту патрулирования. Росгвардейцы увидели загоревшуюся машину и остановились. Возле иномарки стояли мужчина и женщина на костылях.

Росгвардейцы ограничили движение на участке дороги и помогли дойти замерзшей 47-летней пассажирке до служебного автомобиля, где она согрелась.

Прибывшие пожарные потушили горящую иномарку, медики осмотрели водителя и пассажирку. Женщина дождалась подъехавшего на машине родственника и поблагодарила росгвардейцев за помощь.

А 46-летний водитель остался на месте для дальнейшего разбирательства с сотрудниками ДПС.