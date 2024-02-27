Причинами отставаний от расписания являются технические неисправности, плохая погода и ситуации на борту.

Причинами отставаний от расписания являются технические неисправности, плохая погода и ситуации на борту.

В Омском аэропорту рассказали, почему задерживаются рейсы. Причин оказалось несколько:

Технические причины. Это различные проблемы, которые обнаружили при наземном обслуживании самолета или во время полета. Каждый случай индивидуален, исправление проблем может занять разное время. Погода. Современные самолеты устроены так, что могут сесть/взлететь и в дождь, и в снег, и в грозу. Но, например, низкий коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы, сильный боковой ветер, плохую видимость игнорировать невозможно. Ситуации на борту. Например, когда пассажиры очень долго рассаживаются или размещают ручную кладь на полках. Или авиакомпания принимает к перевозке опоздавшего пассажира, у которого стыковка. Экипаж также может снимать с самолета пассажира, если он отказался от полета или нарушил правила поведения.

Задержка также может быть связана с ожиданием самолета с другого рейса. Эта взаимосвязь отражается во вкладке «Прилет» на онлайн-табло аэропорта. Там же указано ориентировочное время прибытия самолета.

Пассажирам советуют учитывать возможность задержек при планировании путешествий и не выбирать рейсы с короткой стыковкой. Приобретать билеты на рейсы с пересадками лучше у одной авиакомпании. Это будет гарантией того, что вас, пассажира, равно посадят на самолет, пусть и на следующий.