Причинами отставаний от расписания являются технические неисправности, плохая погода и ситуации на борту.
В Омском аэропорту рассказали, почему задерживаются рейсы. Причин оказалось несколько:
- Технические причины. Это различные проблемы, которые обнаружили при наземном обслуживании самолета или во время полета. Каждый случай индивидуален, исправление проблем может занять разное время.
- Погода. Современные самолеты устроены так, что могут сесть/взлететь и в дождь, и в снег, и в грозу. Но, например, низкий коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы, сильный боковой ветер, плохую видимость игнорировать невозможно.
- Ситуации на борту. Например, когда пассажиры очень долго рассаживаются или размещают ручную кладь на полках. Или авиакомпания принимает к перевозке опоздавшего пассажира, у которого стыковка. Экипаж также может снимать с самолета пассажира, если он отказался от полета или нарушил правила поведения.
Задержка также может быть связана с ожиданием самолета с другого рейса. Эта взаимосвязь отражается во вкладке «Прилет» на онлайн-табло аэропорта. Там же указано ориентировочное время прибытия самолета.
Пассажирам советуют учитывать возможность задержек при планировании путешествий и не выбирать рейсы с короткой стыковкой. Приобретать билеты на рейсы с пересадками лучше у одной авиакомпании. Это будет гарантией того, что вас, пассажира, равно посадят на самолет, пусть и на следующий.