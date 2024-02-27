Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предпринимателя из Омской области наказали за мошенничество и преднамеренное банкротство.
Таврический районный суд признал бывшего руководителя ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгения Спиренкова виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Его приговорили к 8,5 года колонии общего режима.
В суде установлено, что Спиренков лишил «Черноглазовские мельницы» активов на 301 млн рублей. При этом подконтрольная ему ПАО «МИК» уже взяла плату за эту продукцию. Таким образом бизнесмену удалось похитить 4 млн рублей у ООО «Птицефабрика Любинская» и ИП Глава КФХ Бозоян А.Э.
Отметим, что Спиренков еще может оспорить решение суда. Вину в преступлении он не признал.
Ранее его уже судили за неуплату налогов и кражу зерна у предпринимателей.
·Экономика/Бизнес

Предпринимателя из Омской области наказали за мошенничество и преднамеренное банкротство.
Таврический районный суд признал бывшего руководителя ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгения Спиренкова виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Его приговорили к 8,5 года колонии общего режима.
В суде установлено, что Спиренков лишил «Черноглазовские мельницы» активов на 301 млн рублей. При этом подконтрольная ему ПАО «МИК» уже взяла плату за эту продукцию. Таким образом бизнесмену удалось похитить 4 млн рублей у ООО «Птицефабрика Любинская» и ИП Глава КФХ Бозоян А.Э.
Отметим, что Спиренков еще может оспорить решение суда. Вину в преступлении он не признал.
Ранее его уже судили за неуплату налогов и кражу зерна у предпринимателей.