Омск-Информ
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·Происшествия

Наверняка это пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
У водителя, который умер за рулем трамвая в Омске, были судороги. Как сообщает «РИА Новости», у силовиков есть версия, что у 36-летнего мужчины прихватило сердце.
Напомним, это произошло вчера в трамвае № 9. Мужчина почувствовал себя плохо, остановил вагон и попросил пассажиров о помощи. Омичи вызвали скорую, но медики не смогли спасти омича.
В связи со смертью водителя омского трамвая следователи проводят проверку.
·Происшествия

Наверняка это пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
У водителя, который умер за рулем трамвая в Омске, были судороги. Как сообщает «РИА Новости», у силовиков есть версия, что у 36-летнего мужчины прихватило сердце.
Напомним, это произошло вчера в трамвае № 9. Мужчина почувствовал себя плохо, остановил вагон и попросил пассажиров о помощи. Омичи вызвали скорую, но медики не смогли спасти омича.
В связи со смертью водителя омского трамвая следователи проводят проверку.