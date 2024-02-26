Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина сумел остановить вагон. Приехавшие на вызов медики спасти его не успели.
Сегодня днем в Омске на рабочем месте умер водитель трамвая № 9. Как сообщили в соцсетях очевидцы, это произошло в районе улицы Серова в Ленинском округе.
– Мужчина почувствовал себя плохо и остановил вагон. Пассажиры трамвая незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия медицинскими работниками проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть водителя, – сообщили в мэрии.
Отметим, что омичу было всего 36 лет. Причина его смерти пока неизвестна.
·Происшествия

Мужчина сумел остановить вагон. Приехавшие на вызов медики спасти его не успели.
Сегодня днем в Омске на рабочем месте умер водитель трамвая № 9. Как сообщили в соцсетях очевидцы, это произошло в районе улицы Серова в Ленинском округе.
– Мужчина почувствовал себя плохо и остановил вагон. Пассажиры трамвая незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия медицинскими работниками проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть водителя, – сообщили в мэрии.
Отметим, что омичу было всего 36 лет. Причина его смерти пока неизвестна.