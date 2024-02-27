Парня удивила женщина, которая их доставала, но об истинных целях сотрудницы он не догадался.

Парня удивила женщина, которая их доставала, но об истинных целях сотрудницы он не догадался.

Один из студентов Омского колледжа транспортного строительства (ОКТС) пожаловался в соцсетях на работников столовой. По его словам, они достают из мусорного ведра использованные одноразовые стаканчики, моют и снова наливают в них напитки. В доказательство парень опубликовал видеозапись.

Однако в комментариях омичи предположили, что стаканчики женщине понадобились для других целей. Наступила весна, и женщина могла начать готовить рассаду.

– Автор этого видео сидел в зале, когда я брала эти стаканы под рассаду. Его я прекрасно запомнила, – подтвердила догадки горожан в комментариях омичка Надежда Кириллова.