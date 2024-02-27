Омск-Информ
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·Общество

Парня удивила женщина, которая их доставала, но об истинных целях сотрудницы он не догадался.
Один из студентов Омского колледжа транспортного строительства (ОКТС) пожаловался в соцсетях на работников столовой. По его словам, они достают из мусорного ведра использованные одноразовые стаканчики, моют и снова наливают в них напитки. В доказательство парень опубликовал видеозапись.
Однако в комментариях омичи предположили, что стаканчики женщине понадобились для других целей. Наступила весна, и женщина могла начать готовить рассаду.
– Автор этого видео сидел в зале, когда я брала эти стаканы под рассаду. Его я прекрасно запомнила, – подтвердила догадки горожан в комментариях омичка Надежда Кириллова.
В опубликованной парнем видеозаписи действительно нет и намека на то, что стаканчики повторно используют в столовой.
1305
·Общество

Парня удивила женщина, которая их доставала, но об истинных целях сотрудницы он не догадался.
Один из студентов Омского колледжа транспортного строительства (ОКТС) пожаловался в соцсетях на работников столовой. По его словам, они достают из мусорного ведра использованные одноразовые стаканчики, моют и снова наливают в них напитки. В доказательство парень опубликовал видеозапись.
Однако в комментариях омичи предположили, что стаканчики женщине понадобились для других целей. Наступила весна, и женщина могла начать готовить рассаду.
– Автор этого видео сидел в зале, когда я брала эти стаканы под рассаду. Его я прекрасно запомнила, – подтвердила догадки горожан в комментариях омичка Надежда Кириллова.
В опубликованной парнем видеозаписи действительно нет и намека на то, что стаканчики повторно используют в столовой.
1305