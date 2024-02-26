У женщины, летевшей из столицы в Омск, так понизилось давление, что не прощупывался пульс.

У женщины, летевшей из столицы в Омск, так понизилось давление, что не прощупывался пульс.

Елена Крестникова рассказала, как вместе с будущим коллегой Никитой Фроловым помогала пассажирке рейса Москва – Омск, которой стало плохо. Напомним, ребята из команды Siberian help Студентка 6-го курса лечебного факультета ОмГМУрассказала, как вместе с будущим коллегойпомогала пассажирке рейса Москва – Омск, которой стало плохо. Напомним, ребята из команды Siberian help летели домой после участия в Дне здоровья на выставке ВДНХ.

Рейс был ночным, и студенты спали, когда к ним обратились бортпроводники. Покупая билет, Елена сделала отметку, что готова оказать первую помощь, поэтому ее и разбудили, когда одна из пассажирок потеряла сознание. Как сообщает omsk.aif.ru , она не реагировала на нашатырь, была очень бледна.

– Я пытаюсь прощупать пульс, но пульс не прощупывается, так как давление критически низкое. Мы укладываем женщину на пол, начинаем выполнять различные манипуляции, чтобы поднять давление. Женщина периодически приходит в себя, – рассказала Елена.

Препаратов, нормализующих давление, в аптечке самолета не оказалось. Они не обязательные. Поэтому пассажирке приподняли ноги, принесли кофе. Она пришла в себя в течение 10–15 минут.

Пока женщине оказывали первую помощь, бортпроводники связывались с капитаном, узнавая, где можно посадить самолет. Ближайшим оказался именно омский, куда лайнер и летел.

Елена также рассказала, что планирует стать акушером-гинекологом. Ординатуру она будет проходить именно по этому направлению.