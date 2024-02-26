Режиссер собрал в одном месте людей в противочумных костюмах, барышень в мини и косухах, мужиков в лаптях, помещиков и провинциальную знать, сохранив классический сюжет.

Режиссер собрал в одном месте людей в противочумных костюмах, барышень в мини и косухах, мужиков в лаптях, помещиков и провинциальную знать, сохранив классический сюжет.

В минувшие выходные при аншлагах состоялись первые показы нового спектакля Омской драмы – комедии «Плоды просвещения» (16+) в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы.

«Плоды просвещения» – не самое известное произведение Льва Толстого. Изначально пьеса создавалась для домашнего спектакля. Первую инсценировку показало Московское общество искусства и литературы в постановке Константина Станиславского, а на профессиональной сцене спектакль сначала поставили в Александринке, а потом в Малом театре в конце позапрошлого века. Публика восприняла спектакли с восторгом. А в советское время комедию впервые показали во МХАТе. Еще была телеверсия мхатовского спектакля в 80-х.

Главный режиссер Омской драмы Георгий Цхвирава признался, что давно хотел поставить что-то из Льва Толстого. И его внимание привлекла комедия, которую мало кто знает. Спектакль получился многолюдным, здесь занята почти вся труппа. И очень необычным.

По задумке русского классика, в пьесе идет сопоставление людей разного общественного положения. Здесь сразу несколько конфликтов: между землевладельцем и мужиками, проявляется довольно сложная иерархия среди прислуги, существует противопоставление отцов и детей, а также непонимание между супругами.

В центре – актуальный для пореформенного времени земельный вопрос. После отмены крепостного права крестьяне обрели личную свободу, но земля оставалась у помещиков. «И куренка выпустить некуда» – эта фраза будет звучать рефреном из уст одного из мужиков.

Однако начинается спектакль неожиданно – на сцене гардероб, вокруг которого носятся люди в противочумных костюмах с санитайзерами. Тут же и курьер (Степан Дворянкин) из доставки с узнаваемым современным зеленым рюкзаком.

Появляются ходоки из Курской губернии – три типичных крестьянина, с нечесаными бородами, в лаптях приходят в дом к землевладельцу Леониду Федоровичу Звягинцеву (Александр Гончарук). Они собрали 4 тысячи рублей и просят продать землю в рассрочку, поскольку им негде пасти скотину и выращивать урожай. Но Звягинцев готов принять всю сумму сразу – 32 тысячи рублей, рассрочка ему неинтересна. Против продажи земли его супруга Анна Павловна (Екатерина Потапова). К тому же она опасается микробов, а мужики прибыли из Курской губернии, где свирепствует эпидемия кори. Она настаивает на том, чтобы ходоки поскорее покинули дом.

Старшего Звягинцева больше заботит проблема поиска медиума для уже назначенного спиритического сеанса. И тут вступает «в игру» бойкая и хитрая горничная Татьяна (Мария Токарева). В ее интересах помочь ходокам, ведь один из них – отец ее жениха Семена (Иван Курамов). Девушка ловко интригует, вмешивается в спиритический сеанс, попутно ускользает от притязаний лакея Григория (Игорь Костин), устраивает все по-своему.

Комедию, Льва Толстого, написанную в четырех действиях, Георгий Цхвирава уместил в два. Возможно, это внесло некоторый сумбур. Зрителю, не знакомому с первоисточником, поначалу довольно трудно уловить сюжетные линии. Слишком много гротескных персонажей, сменяющих друг друга с большой скоростью: трудно уловить, «кто кому кто». Тут и молодая барышня, дочь Звягинцевых Бетси (Ольга Беликова) «зажигает» с учительницей музыки (Мария Макушева) в мини-юбках и кожаных косухах. В рокерских прикидах младший Звягинцев (Егор Уланов) и его приятель Петрищев (Олег Берков). По сцене бродит доктор (Руслан Шапорин) в спецухе скорой помощи… Неожиданно в образе Энштейна появляется профессор Алексей Владимирович Кругосветлов (Олег Теплоухов). Классический, из тех времен, камердинер Федор Иванович (Михаил Окунев) – еще один персонаж, наряду с Таней, который всех «дергает за ниточки» и влияет на то, что происходит в доме. Кстати, первое название пьесы было «Ниточка оборвалась».

Легко потеряться в полнейшем смешении эпох и стилей. Впрочем, уже в начале второго действия все встает на свои места. Сюжет развивается по более-менее понятной логике. Хотя конец все равно неожиданный.

Спектакль получился динамичным и эклектичным. Возможно, чтобы понять все намеки, отсылки, переплетения «ниточек», «зашифрованные» послания режиссера, «Плоды просвещения» стоит смотреть очень внимательно и даже не один раз. Скажем, появление рокеров в косухах вполне объяснимо тем, что композитор, написавший музыку к спектаклю, – Александр Пантыкин. Тот самый, легенда Свердловского рок-клуба, лидер группы «Урфин Джюс».

Прекрасно, что появился спектакль, где можно увидеть почти всех артистов театра. А еще зрители всегда очень ждут и комедии, и классику. Так что одним выстрелом удалось удовлетворить сразу несколько запросов.