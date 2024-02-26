Однако не все болельщики смогут приобрести билеты на матчи. Первыми это право получили только некоторые фанаты.

Однако не все болельщики смогут приобрести билеты на матчи. Первыми это право получили только некоторые фанаты.

Хоккейный клуб «Авангард» открыл первый этап продаж билетов на плей-офф. Первыми приобрести билеты могут владельцы абонементов, а также участники программы лояльности в статусе «Капитан» и «Ассистент».

На первый матч плей-офф, который пройдет 1 марта, стоимость билетов составит от 490 до 2,5 тыс. рублей. Поход на вторую игру обойдется чуть дороже – стоимость билетов составит от 490 рублей до 3 тыс. рублей. Детских билетов в продаже не будет.

Отмечается, что абонементы на парковку во время плей-офф будут недействительны, автопропуск придется покупать на каждую игру отдельно.