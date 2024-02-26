Однако не все болельщики смогут приобрести билеты на матчи. Первыми это право получили только некоторые фанаты.
Хоккейный клуб «Авангард» открыл первый этап продаж билетов на плей-офф. Первыми приобрести билеты могут владельцы абонементов, а также участники программы лояльности в статусе «Капитан» и «Ассистент».
На первый матч плей-офф, который пройдет 1 марта, стоимость билетов составит от 490 до 2,5 тыс. рублей. Поход на вторую игру обойдется чуть дороже – стоимость билетов составит от 490 рублей до 3 тыс. рублей. Детских билетов в продаже не будет.
Отмечается, что абонементы на парковку во время плей-офф будут недействительны, автопропуск придется покупать на каждую игру отдельно.
Напомним, что сегодня станет известно, с кем омский «Авангард» начнет первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. «Ястребы» проведут последний матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Магнитогорске против «Металлурга».