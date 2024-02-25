Омск-Информ
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·Общество

Столько региональный Минздрав заплатит подрядчику —авиакомпании «Вельталь-Авиа», которая выполняла рейс.
Бизнес-джет, который доставил новорожденного омича с лейкозом в Москву, обошелся министерству здравоохранения в 3,9 млн рублей. По данным портала госзакупок. Этим занималась авиакомпания «Вельталь-Авиа».
Напомним, 16 февраля НМИЦ Онкологии им. Н. Н. Блохина поделился историей Платона. У новорожденного омича выявили лейкоцитоз. У малыша заподозрили рак костного мозга, и его вместе с семьей экстренно отправили в Москву.
Отметим, что рак (острый миелобластный лейкоз) подтвердился. Ребенок проходит лечение в столице.
1387
·Общество

Столько региональный Минздрав заплатит подрядчику —авиакомпании «Вельталь-Авиа», которая выполняла рейс.
Бизнес-джет, который доставил новорожденного омича с лейкозом в Москву, обошелся министерству здравоохранения в 3,9 млн рублей. По данным портала госзакупок. Этим занималась авиакомпания «Вельталь-Авиа».
Напомним, 16 февраля НМИЦ Онкологии им. Н. Н. Блохина поделился историей Платона. У новорожденного омича выявили лейкоцитоз. У малыша заподозрили рак костного мозга, и его вместе с семьей экстренно отправили в Москву.
Отметим, что рак (острый миелобластный лейкоз) подтвердился. Ребенок проходит лечение в столице.
1387