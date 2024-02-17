Анализы крови были тревожными и вскоре подтвердилось наличие злокачественных клеток в костном мозге. Нужен был срочный перелет в столицу.

Анализы крови были тревожными и вскоре подтвердилось наличие злокачественных клеток в костном мозге. Нужен был срочный перелет в столицу.

На прошлой неделе в Омске появился на свет мальчик по имени Платон. Сразу после рождения врачи обнаружили в его крови высокий лейкоцитоз. После дополнительных анализов выяснилось, что у малыша злокачественные клетки в костном мозге. Помочь ему могли только в Москве.

Платона начали готовить к перелету в столичный НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Николая Блохина. В тот день, как назло, с транспортировкой возникли сложности, а медлить было нельзя. Тогда семье помог министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич – он организовал полет в Москву на бизнес-джете.

По совпадению, ребенок оказался в московском лечебном учреждении 15 февраля – во всемирный день борьбы против детского рака.

– Долетел Платон благополучно. Был сразу госпитализирован в неонатальное отделение Онкоцентра имени Блохина, и уже к вечеру ему поставили точный диагноз – острый миелобластный лейкоз, – говорится в телеграм-канале НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Спасти Платона удалось, однако впереди и у него, и у его родителей, и у врачей долгая борьба за его здоровье.