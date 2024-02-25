Она вышла из дома вчера и до сих пор не вернулась.

Она вышла из дома вчера и до сих пор не вернулась.

В Омске пропала 15-летняя Татьяна Скворцова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 24 февраля она вышла из дома на улице 20 лет РККА и не вернулась.

Приметы девушки: рост 165 см, телосложение худощавое, тумно-русые крашеные волосы. Она была одета в черную куртку, светлые спортивные штаны, черные ботинки и черную шапку.

Для поисков омички набирают добровольцев. Тех, кто видел девушку, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).