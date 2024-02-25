Часть горожан спасается обогревателями, другим приходится постоянно проветривать помещения.
С тех пор как 22 февраля на омской ТЭЦ-5 опять сломался котел, некоторые омичи не перестают жаловаться на холод в квартирах. В День защитника Отечества о проблемах с отоплением в паблике «Омск ВК» написала жительница дома №6 по улице Фугенфирова Татьяна Степанова.
— 5 Линия, 250 — 15 градусов. За зиму больше 16 не поднималась. Старшая по подъезду куда только не обращалась, — написала вчера вечером в комментариях омичка Марина Солдатенко.
В комментариях омичи также сообщили о холоде в домах на Волочаевских, 3-й Молодежной, Пушкина, Учебной, 5-й и 8-й Линии, 75-й Гвардейской Бригады, Романенко и др. Однако некоторые горожане жалуются на прямо противоположное — жару.
— Космический проспект, 97 — Африка! — отметила Ирина Яловенко.
О 30-градусной жаре в квартирах сообщают жители Ишимской, Мира, Амура-2 и др.