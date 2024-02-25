Горожане уже пару дней жалуются на химическую вонь и запах жженой резины в воздухе.
После того, как в Омске несколько ночей подряд объявляли неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия омичи начали жаловаться на химическую вонь в разных уголках города. О загрязнении воздуха они пишут в паблике «Проект "ДЫШИ!Омск"».
— Р-н остановки «Дом Туриста», Юбилейного моста, пл. Дзержинского, Омской крепости, Речного училища. Вчера вечером ужасный смог и запах гари. После вечерней прогулки на улице с собакой — кашель до рвоты, отечность носоглотки и ротоглотки, реактивный стоматит и конъюнктивит. Один член семьи — аллергик. Еще и дерматит на шее и лице, — рассказа омичка Вероника Франко.
На Левобережье горожане вновь задыхались от запаха жженой резины. Жителей Нефтяников из-за вони мучали головная боль, одышка и першение в горле. Омичи жалуются в экомониторинг, а некоторые уже не видят в этом смысла.