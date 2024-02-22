В воздухе зафиксировали 3,2 ПДК этого вредного вещества, а ночью они снова будут накапливаться.

В воздухе зафиксировали 3,2 ПДК этого вредного вещества, а ночью они снова будут накапливаться.

Сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Они продлятся с 22:00 до 11:00. Завтра утром в городе может быть повышенный уровень загрязнения.

Отметим, что это уже пятая ночь подряд, когда погода будет способствовать накоплению вредных веществ в воздухе. Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в городе с 19 февраля.

Несмотря на это, 19 и 20 февраля превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не наблюдалось. Вчера в Центральном округе выявили 3,2 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода.