Доставка лекарств и анализов с помощью беспилотных летательных аппаратов позволит сократить время и сделать это дешевле, чем сейчас.

Доставка лекарств и анализов с помощью беспилотных летательных аппаратов позволит сократить время и сделать это дешевле, чем сейчас.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как отметил глава федерального ведомства, это позволит сократить время доставки и удешевить ее, а экономику здравоохранения сделать более функциональной, сообщает «РИА Новости». Сейчас жители отдаленных районов сдают анализы в своих больницах, а затем их централизованно доставляют в крупные региональные медицинские центры. Лекарства в сельские районы и малые города порой трудно доставить из-за плохого состояния дорог.

Напомним, что сегодня Михаил Мурашко посетил стенд Омской области на выставке «Россия» на ВДНХ и познакомился с разработками омских ученых в сфере здравоохранения.