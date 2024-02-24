Долгожительница попала в больницу им. Кабанова с хроническим бронхитом легких.

Долгожительница попала в больницу им. Кабанова с хроническим бронхитом легких.

Омские врачи спасли 100-летнюю жительницу города, которая поступила в Городскую клиническую больницу № 1 имени Кабанова с обострением хронического бронхита легких.

Как сообщили в региональном Минздраве, пенсионерка болела в течение пяти дней и в один момент почувствовала, что ей стало хуже. После этого муж правнучки вызвал скорую и привез бабушку в больницу. Пациентка поступила в больницу с 40-градусной температурой тела.

В стационаре медики в течение четырех дней стабилизировали состояние пациентки, после чего в удовлетворительном состоянии она была выписана домой. Все это время долгожительница не давала себе унывать.

Пациентке были даны все необходимые рекомендации специалистов по физическим нагрузкам, диете, контролю давления и другим факторам для дальнейшего амбулаторного лечения. Забрал долгожительницу из больницы муж правнучки.