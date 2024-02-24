Первый за две недели снегопад будет сопровождаться метелью. А затем существенно потеплеет.

Первый за две недели снегопад будет сопровождаться метелью. А затем существенно потеплеет.

В Омской области уже завтра, 25 февраля, ожидается довольно обильный снегопад. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», с 25 февраля в регионе существенно потеплеет – столбик термометра повысится сразу на 15–20 градусов, и к 26–27 февраля воздух прогреется до –5 градусов. Но при этом в Омскую область вновь придут снегопады.

Так, по данным сервиса Gismeteo, 25 февраля ожидается выпадение 4–6 мм осадков, или до 6 см снега. Возможна метель, а также снежные заносы. Столбик термометра 25 февраля повысится до –8 градусов. Аналогичная погода ожидается и всю следующую неделю – от –7...–8 градусов днем до –15 ночью.