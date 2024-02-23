Об этом заявил руководитель таксопарка «Дом такси» Антон Иванов.
В Омске больше тысячи таксистов лишились денег из-за QIWI Банка, у которого отобрали лицензию. Об этом заявил руководитель таксопарка «Дом такси» Антон Иванов.
– По словам сотрудников QIWI Банка, деньги будут возвращаться только юрлицам, поскольку все средства компаний были застрахованы. Агентство по страхованию вкладов готово помочь после 4 марта. А деньги физлиц, то есть водителей, не были застрахованы. Мы будем компенсировать водителям денежные потери в стопроцентном объеме, но постепенно. Сумма там приличная, – рассказал Антон Иванов NGS55.RU.
Иванов заявил, что около 70 % водителей такси в Омске пользовались QIWI кошельками. Это работники таксопарков «Дом такси», «Автодор», «Альянс», «Союз» и «Бонус». Только некоторые главы таксопарков успели вывести деньги для своих водителей перед блокировкой счетов.