У КИВИ Банка забрали лицензию, потому что Центробанк увидел в его деятельности нарушения.

У КИВИ Банка» забрали лицензию, потому что Центробанк увидел в его деятельности нарушения.

Сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. Причиной стали систематические нарушения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Организация также была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом. Эту информацию направили в правоохранительные органы.

– Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы, – сообщает Центробанк.

Отметим, что Qiwi-кошельки уже начали блокировать пополнения. Средства с них пока что можно вывести.

В Цетробанке также отметили, что по величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России.