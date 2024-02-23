Проект комплексного центра Большереченского района вошел в число 12 лучших региональных практик активного долголетия.

Проект комплексного центра Большереченского района вошел в число 12 лучших региональных практик активного долголетия.

На Международной выставке «Россия» 22 февраля состоялся Форум национальных достижений «Активное долголетие». В его рамках регионы представили свои наработки по поддержанию здоровья и физической формы для людей старшего поколения. Из более чем тысячи представленных проектов лучшими признаны 12 региональных практик. В число победителей вошел разработанный в Омской области проект «Бабушкина забота», который демонстрирует успешный опыт «серебряного» волонтерства. «Бабушкина забота» – это клуб, созданный при комплексном центре социального обслуживания населения Большереченского района. Активистками клуба являются пенсионерки, которые помогают воспитывать подрастающее поколение. Они вместе с детьми вяжут, рисуют, изготавливают поделки.

– Cтаршее поколение – основа большой многопоколенной семьи, что особенно символично в Год семьи, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. На Международной выставке-форуме «Россия» наша делегация успешно представила свои проекты в сфере активного долголетия и поддержки граждан старшего возраста. Для гостей были подготовлены мастер-классы, лекции и активности, которые были востребованы в течение всего дня, – сообщил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Как отметили в региональном Минтруде, сегодня граждане «серебряного возраста» проявляют интерес к спорту, социальной, культурной и творческой жизни. Программа активного долголетия действует в рамках национального проекта «Демография» и предусматривает разнообразные мероприятия по поддержке здорового образа жизни пенсионеров Омской области.