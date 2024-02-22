Статистики снова не зарегистрировали в регионе задолженности по зарплате. Это происходит уже третий месяц подряд.

Статистики снова не зарегистрировали в регионе задолженности по зарплате. Это происходит уже третий месяц подряд.

В Омскстате рассказали о просроченной задолженности по заработной плате на конец января. Так, по данным статистиков, ни одна из организаций не имеет долгов перед своими сотрудниками.

– От организаций Омской области сведений о наличии просроченной задолженности по зарплате на конец января в адрес Омскстата не поступало. Наблюдению подлежат организации всех видов экономической деятельности и форм собственности, – заявили в ведомстве.

Это уже третий месяц подряд, когда в регионе отмечается нулевая задолженность.