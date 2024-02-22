Омск-Информ
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·Общество

Его разыскали полицейские и уже сообщили об этом родителям.
Пропавшего две недели назад в Омске 17-летнего подростка нашли. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», с ним все в порядке.
Как сообщает «Новый Омск», полицейские нашли подростка в Новосибирске. Он сбежал из дома из-за семейных отношений.
Отметим, что до сих пор остается неизвестным местонахождение 16-летнего Дамир Очкуров. В октябре парень уехал в Омск из дома в селе Мыс Муромцевского района и вскоре перестал выходить на связь с родными.
·Общество

Его разыскали полицейские и уже сообщили об этом родителям.
Пропавшего две недели назад в Омске 17-летнего подростка нашли. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», с ним все в порядке.
Как сообщает «Новый Омск», полицейские нашли подростка в Новосибирске. Он сбежал из дома из-за семейных отношений.
Отметим, что до сих пор остается неизвестным местонахождение 16-летнего Дамир Очкуров. В октябре парень уехал в Омск из дома в селе Мыс Муромцевского района и вскоре перестал выходить на связь с родными.