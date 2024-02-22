В программе, которая производит расчеты платежей, произошел сбой.
Омичи пожаловались в соцсетях на то, что в январских квитанциях за услуги ЖКХ (электричество и вывоз мусора) появились пени непонятного происхождения. Это заметили абоненты, у которых нет задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями. Омичам начислили лишний платеж размером от 3 до 100 рублей, а некоторым и больше.
— Я с декабря переписывалась с ними. Ооткуда пени, когда все оплачено. А они мне — пересчитаем не обращайте внимание. Итог — сегодня утром пришла квитанция электронная на почту. ох, я сразу взбодрилась. Выставили долг, не то что пени плюсом.Так еще типа перерасчет сделали, доначислили за электричество и ТКО долг 28000! Веселые ребята. Не было долга —ну вот теперь есть, держите, — сообщает омичка Татьяна Дьякова.
В «Омской энергосбытовой компании», которая занимается квитанциями, уже знают об ошибке. При расчетах в новой импортозамещающей программе произошел сбой. Ошибки пообещали исправить в квитанциях за февраль.
Ранее компания сообщала о переводе массовых операций в биллинг «Сибирь». Программа является собственной разработкой энергетиков и, по их словам, обеспечивает «высокую скорость исчислений при неограниченном количестве коммунальных услуг в квитанции клиента».