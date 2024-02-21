Об этом заявила глава организации Галина Драгни. В этом году география проверок пополнится, наш регион вошел в обновленный перечень.

Об этом заявила глава организации Галина Драгни. В этом году география проверок пополнится, наш регион вошел в обновленный перечень.

Федерация ревизоров гостеприимства намерена проверить 500 российских заведений общепита. Об этом ее руководитель Галина Драгни рассказала ТАСС. В этом году география расширится – в частности, в списке окажется Омская область.

– Нам интересно расширение географии. Сейчас в гиде представлены Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Калининград и Астана. Дополнительно мы планируем охватить Казань, Новгород, Омск, Красноярск, Новосибирск, – цитирует Драгни ТАСС.

Федерация ревизоров гостеприимства – организация, занимающаяся развитием гастрономического туризма на территории России и СНГ. Лучшие из проверяемых ею заведений получают знак качества и попадают в российский гид. Это своеобразный отечественный аналог западной системы Michelin. Российская разработка способна повысить уровень путешествий по стране и сделать их комфортнее.