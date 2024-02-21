Неблагоприятные метеоусловия наступят сегодня в 22:00 и продлятся до 11:00 завтрашнего дня.

Неблагоприятные метеоусловия наступят сегодня в 22:00 и продлятся до 11:00 завтрашнего дня.

Сегодняшней ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Они продлятся с 22:00 до 11:00. Завтра утром в городе может быть повышенный уровень загрязнения воздуха.

Отметим, что это уже четвертая ночь подряд, когда погода будет способствовать накоплению вредных веществ в воздухе. Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в городе с 19 февраля.

Несмотря на это, 19 и 20 февраля превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не наблюдалось. Данных за сегодня пока нет.