Омск-Информ
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·Общество

Начальство организации подозревают в крупном мошенничестве. 
20 февраля силовики задержали руководство центрального аппарата Всероссийского общества глухих. Оказалось, что причиной ареста стала причастность начальства организации к махинациям с недвижимостью в Омске, Липецке, Казани, Калининграде, Новосибирске и Вологде, сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, подозреваемые продали в этих регионах недвижимость, которая принадлежала обществу, по заниженной стоимости. Материальный ущерб был оценен в 211 млн рублей. По документам, здания продавались в виде непрофильных активов, якобы из-за сокращения финансирования.
При этом подозреваемыми по делу являются как действующие руководители общества глухих, так и бывшие. 
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·Общество

Начальство организации подозревают в крупном мошенничестве. 
20 февраля силовики задержали руководство центрального аппарата Всероссийского общества глухих. Оказалось, что причиной ареста стала причастность начальства организации к махинациям с недвижимостью в Омске, Липецке, Казани, Калининграде, Новосибирске и Вологде, сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, подозреваемые продали в этих регионах недвижимость, которая принадлежала обществу, по заниженной стоимости. Материальный ущерб был оценен в 211 млн рублей. По документам, здания продавались в виде непрофильных активов, якобы из-за сокращения финансирования.
При этом подозреваемыми по делу являются как действующие руководители общества глухих, так и бывшие. 
1017