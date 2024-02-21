В канун весенней посевной кампании прошла встреча представителей компании и Минсельхоза Нижегородской области.

В канун весенней посевной кампании прошла встреча представителей компании и Минсельхоза Нижегородской области.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» и Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области обсудили потребность аграрных предприятий региона в российских маслах в преддверии весенних полевых работ. Компания обеспечивает поставки смазочных материалов крупнейшим производственным предприятиям области, а также предоставляет техническое сопровождение на базе собственного экспертного центра G-Profi Expert Center. Его диагностические мощности дают возможность оценить состояние агрегатов и их систем путем исследования применяемых масел.

– Нашим партнерам мы предлагаем системное решение, которое включает в себя как поставку смазочных материалов под запрос бизнеса, так и комплексное технологическое сопровождение. Эксперты компании оказывают поддержку по оптимальному подбору продукции и обучению представителей промышленных предприятий, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

В нижегородском министерстве отметили, что агропромышленный комплекс – один из ключевых секторов экономики региона, который активно развивается.

– В прошлом году наши производители значительно расширили парк сельхозтехники – приобрели более 1,5 тысячи тракторов, комбайнов, посевных комплексов. Для стабильной работы механизмов и выполнения посевной программы требуется бесперебойное снабжение качественными маслами. Мы готовы к сотрудничеству с «Газпромнефть-СМ» в части расширения поставок смазочных материалов нашим аграриям, – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Широкий ассортимент смазочных материалов компании позволяет закрыть потребность всего парка сельскохозяйственной техники региона. Линейка всесезонных масел обладает улучшенными эксплуатационными свойствами и гарантирует надежную работу узлов и агрегатов в период высоких нагрузок во время посевной. Продукция помогает увеличить межсервисный интервал, а также защитить механизмы от воздействия пыли и грязи.

*Фото предоставлено Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области