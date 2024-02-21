Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Возгорание началось на кухне. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти двоих жителей села Ивановка Калачинского района. Как сообщили в ведомстве, погибшие сегодня ночью в пожаре мужчина и женщина оказались сожителями. Ему был 61 год, ей 59 лет. Оба злоупотребляли алкоголем.
– Тела потерпевших обнаружены в спальне, их смерть наступила от острого отравления продуктами горения, очаг возгорания находился на кухне, причиной пожара могли стать неосторожные действия с источником открытого огня, – сообщили в СК.
Отметим, что проверку будет контролировать прокуратура.
·Происшествия

Возгорание началось на кухне. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти двоих жителей села Ивановка Калачинского района. Как сообщили в ведомстве, погибшие сегодня ночью в пожаре мужчина и женщина оказались сожителями. Ему был 61 год, ей 59 лет. Оба злоупотребляли алкоголем.
– Тела потерпевших обнаружены в спальне, их смерть наступила от острого отравления продуктами горения, очаг возгорания находился на кухне, причиной пожара могли стать неосторожные действия с источником открытого огня, – сообщили в СК.
Отметим, что проверку будет контролировать прокуратура.