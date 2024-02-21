Омск-Информ
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·Происшествия

Их тела нашли сотрудники МЧС, которые тушили возгорание.
Сегодня около 5:30 в селе Ивановка Калачинского района произошел пожар. Когда на место прибыли спасатели, горела пристроенная к частному дому веранда, в доме наблюдалось задымление.
Возгорание на 16 кв. м ликвидировали 8 сотрудников МЧС. К работе привлекали 3 пожарных автомобиля. В доме огнеборцы обнаружили тела двух взрослых людей.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
·Происшествия

Их тела нашли сотрудники МЧС, которые тушили возгорание.
Сегодня около 5:30 в селе Ивановка Калачинского района произошел пожар. Когда на место прибыли спасатели, горела пристроенная к частному дому веранда, в доме наблюдалось задымление.
Возгорание на 16 кв. м ликвидировали 8 сотрудников МЧС. К работе привлекали 3 пожарных автомобиля. В доме огнеборцы обнаружили тела двух взрослых людей.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.