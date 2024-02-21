По словам омича, к такому решению он пришел после того, как его отец серьезно заболел.

По словам омича, к такому решению он пришел после того, как его отец серьезно заболел.

29-летний боец из Омска уже два года находится на фронте СВО втайне от родителей и своего 8-летнего сына. По его словам, отсиживаться дома он не думал, но и заставить нервничать родителей тоже не смог.

– Сын знает, что я служу, но не знает, что я нахожусь именно здесь. Он может моему отцу рассказать, а у отца был инсульт. Сейчас пьет таблетки. Когда его «ударил» инсульт, я сказал, что нас просто перевели из Омска в другой город на переобучение, – приводит слова омича Telegram-канал Mash на Донбассе.

Ранее молодой человек работал на пилораме и воспитывал с женой сына. После начала военной специальной операции он понял, что должен служить, и поехал на Артемовское направление.