Водоснабжение прервется на сутки в сотнях многоэтажек Октябрьского округа.

Водоснабжение прервется на сутки в сотнях многоэтажек Октябрьского округа.

Омский водоканал определил новую дату ремонта сетей на улице Богдана Хмельницкого. Работы, которые перенесли из-за морозов, состоятся 27 февраля. В связи с этим горожане столкнутся с отключением холодной воды с 00:00 до 24:00.

Адреса:

Б. Хмельницкого, 146, 148, 150, 160, 158, 156, 160а, 154, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188а, 188, 190, 192, 198, 202, 206, 210, 208, 212, 212а, 214, 214а, 216, 220, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 232а, 221, 223, 221б, 223б, 223/1, 223/2, 283, лит. АЖ, 283, 281, 281а, 283/1, 283/3, 283, к. 1, 287, 287а, 287, к. 1;

20 лет РККА, 168, 10, 10/2, 4, 2, 200, 204, 204а, 190, 184, 186, 192, 188, 194, 180;

Масленникова, 41, 43, 45, 25, 23, 21, 17, 19, 82, 80, 78, 76, 72, 70, 68, 66, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177;

Куйбышева, 77 (на пониж. давлении), 81, 113, 113а, 113, к. 1;

9-я Линия, 139а, 141, 179б, 179б/1, 179б/2, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 220, 232, 193, 195;

3-я Линия, 85, 166, 161а;

5-я Линия, 153, 157а, 198/47, 198/48, 221, 227, 244, 227а, к. 1, 227а, к. 2, 227а, 248, 250, 231, 252;

С. Лазо, 155, 21, 18;

6-я Линия, 96, 97, 99, 151а, 34, 168, 168б, 167, 167а, 168в, 168а, 167б, 167в, 180, 182, 178, 187, 189, 191, 193, 170, 172, 174, 176, 169, 171, 173, 175, 177;

Плеханова, 59;

Маяковского, 81, 81/2, 85, 83, 87в, 97, 84, 82, 74, 74в, 96, 96/1 – 96/10;

16-я Линия, 190, 188;

11-я Линия, 181, 183, 185;

Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2;

7-я Линия, 114, 132, 211, 180, 182а,184, 186, к. 1, 186, 177, 179, 181, 183, 183а, 190, 190/2, 227;

4-я Линия, 178, 178а, 238, 238а, 240, 242, 244, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 230;

Ипподромная, 14, 14а, 14а/1, 35а, 12, 12, 29, 27а, 27б, 27в, 2, 3.

До 3-го этажа воды также не будет в домах по адресам:

Бульварная, 32а, 36а, 38а, 40а, 11, 13, 15, 11а, 15а, 13б;

1905 года, 38, 40;

3-я Транспортная, 1, 7, 7а, 5, 9, 11, 13, 19, 21, 4, к. 2, 4, 4в, 2а;

8-я Линия, 281а, 198, 219, 198/2, 184, 188, 190, 186, 182, 180, 211, 219а, 215, 217, 205, 207, 209, 174, 172, 170, 168, 166, 180а;

1-я Транспортная, 7, 10, 11б, 11, 1;

2-я Транспортная, 61, 12, 14, 16, 24, 24а, 15, 17.

Машины с питьевой водой установят с 10:00 до окончания работ по адресам: Богдана Хмельницкого, 160, и Богдана Хмельницкого, 220.