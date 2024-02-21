По словам Владимира Корбута, пока изменения в бюджет города со знаком плюс не произошли, поэтому депутаты готовят поправки.

По словам Владимира Корбута, пока изменения в бюджет города со знаком плюс не произошли, поэтому депутаты готовят поправки.

Сегодня, 21 февраля, в Омском городском совете прошло очередное пленарное заседание. На нем депутаты рассмотрели более 20 вопросов, которые ранее уже обсуждались на профильных комитетах. По словам председателя городского парламента Владимира Корбута, сейчас администрация города совместно с горсоветом разрабатывают изменения в бюджет.

– В этот раз изменения в бюджет со знаком плюс не произошли. Сейчас доходная часть составляет 35 млрд рублей и расходная – более 36 миллиардов. С таким бюджетом мы ни разу не заходили, поэтому сейчас администрация города и Омский горсовет с депутатами разрабатывают изменения в бюджет, которые мы будем принимать на следующем заседании. А сегодня шла плановая работа, которая требует не меньше усилий. Это и решения, которые мы приняли по изменению названий улиц, а также по строительству и ремонту школ, детсадов. На это тоже необходимо выделять деньги и использовать их целевым образом, – отметил Корбут.

Кроме того, спикер горсовета рассказал о строительстве спортивного комплекса «Титан» в районе улицы Волгоградской. Участок площадью 17 тыс. кв. м решили передать в собственность Омской области. Как считает Владимир Корбут, площадка будет служить долгие годы не только омичам, проживающим в Кировском округе, но и всем жителям города.