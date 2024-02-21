Омск-Информ
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·Спорт

Предыдущий рекорд по победам в регулярке был зафиксирован в сезоне 2010–2011. 
Омский «Авангард» поставил новый рекорд клуба. Команда заработала 43 победы за регулярный чемпионат КХЛ. При этом у «ястребов» осталось еще три матча до плей-офф.
Предыдущий рекорд по победам в регулярке был зафиксирован в сезоне 2010–2011. Тогда «Авангард» смог заработать 42 победы.
Напомним, вчера «Авангард» встретился на домашней «G-Drive Арене» с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу омичей.
·Спорт

Предыдущий рекорд по победам в регулярке был зафиксирован в сезоне 2010–2011. 
Омский «Авангард» поставил новый рекорд клуба. Команда заработала 43 победы за регулярный чемпионат КХЛ. При этом у «ястребов» осталось еще три матча до плей-офф.
Предыдущий рекорд по победам в регулярке был зафиксирован в сезоне 2010–2011. Тогда «Авангард» смог заработать 42 победы.
Напомним, вчера «Авангард» встретился на домашней «G-Drive Арене» с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу омичей.