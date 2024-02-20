Домашний матч завершился со счетом 4:2. У «ястребов» отличились Томаш Юрчо, Валентин Пьянов и Иван Николишин.

Домашний матч завершился со счетом 4:2. У «ястребов» отличились Томаш Юрчо, Валентин Пьянов и Иван Николишин.

Сегодня, 20 февраля, омский «Авангард» встретился на домашней «G-Drive Арене» с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч завершился со счетом 4:2. Победу одержали хозяева льда.

Счет на домашней арене открыл «ястреб» Томаш Юрчо. Сделал он это на второй минуте. В первом периоде гостям отыграться не удалось.

Во второй двадцатиминутке Юрчо оформил дубль, и счет стал 2:0. Тут же у «Авангарда» отличились Валентин Пьянов и Иван Николишин.

Третий период начался с заброшенной шайбы уральцев. У команды отличился Алексей Макеев. Следом же ворота «ястребов» поразил Андрей Обидин. Итоговый счет – 4:2.

Следующая игра «Авангарда» состоится уже в четверг, 22 февраля. Матч будет против тольяттинской «Лады»