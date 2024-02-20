Омск-Информ
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·Общество

В регионе начала снижаться заболеваемость ковидом. За неделю выявили более 200 случаев.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 февраля, в Омской области выявили 285 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Всего за неделю выздоровели 339 омичей. 27 жителей региона попали в больницу, а один человек, к сожалению, скончался.

Отметим, что неделей ранее ковид нашли у 347 жителей региона. Таким образом, заболеваемость коронавирусом в Омской области начала снижаться.

·Общество

В регионе начала снижаться заболеваемость ковидом. За неделю выявили более 200 случаев.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 февраля, в Омской области выявили 285 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Всего за неделю выздоровели 339 омичей. 27 жителей региона попали в больницу, а один человек, к сожалению, скончался.

Отметим, что неделей ранее ковид нашли у 347 жителей региона. Таким образом, заболеваемость коронавирусом в Омской области начала снижаться.