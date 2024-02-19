Омск-Информ
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·Авто

В соседней республике не первый день бушуют метели.
Сегодня с 22:00 Казахстан вводит ограничение на движение грузового (дизельного) и пассажирского транспорта в Павлодарском направлении. Как сообщает омская полиция, ограничения продлятся до особого распоряжения.
Отметим, что кахахстанские СМИ сегодня сообщали об ухудшении видимости на дорогах из-за метели. На некоторых трассах запретили движение всех видов транспорта.
Отметим, что на прошлой неделе из-за метели перекрывали дороги в Омской области.
·Авто

В соседней республике не первый день бушуют метели.
Сегодня с 22:00 Казахстан вводит ограничение на движение грузового (дизельного) и пассажирского транспорта в Павлодарском направлении. Как сообщает омская полиция, ограничения продлятся до особого распоряжения.
Отметим, что кахахстанские СМИ сегодня сообщали об ухудшении видимости на дорогах из-за метели. На некоторых трассах запретили движение всех видов транспорта.
Отметим, что на прошлой неделе из-за метели перекрывали дороги в Омской области.