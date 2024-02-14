Местные жители не могли добраться на работу и домой. Движение восстановили, но уборка снега продолжается.
Отдаленная деревня Черемуховское, которая относится к Ленинскому округу Омска, оказалась отрезана от города. Единственную дорогу замело снегом.
– Стоит все с самого утра! Не может проехать транспорт. Люди не могут уехать на работу, кто-то не может вернуться домой после ночной смены, – сообщают омичи в соцсетях.
Наталья Новикова пожаловалась на то, что Дорожное ремонтно-строительное управление всю зиму не реагировало на обращения. Сейчас, судя по видеозаписям, снятым на дороге, ее пытаются чистить. Когда проезд снова станет возможен, пока неизвестно.
– В настоящее время движение транспорта до пос. Черемуховское восстановлено. Работы по раздвижке снежных валов устранимы, наледи продолжаются. Задействовано пять единиц техники, включая тяжелый грейдер и К-700, – сообщили в мэрии.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что замело дорогу на Большие Поля. Кроме того, до 23:00 полностью перекрыли Окружную дорогу.