Из-за плохой погоды движение там запретили до ночи.
Из-за метели и сильного бокового ветра в Омске до 23:00 ввели ограничение движения по Окружной дороге (участок Федоровка – Александровка, участок 0–17 км). Оно распространяется на все виды транспортных средств.
Объезжать этот участок рекомендуют по дороге Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, далее по 2-й Солнечной, Волгоградской, Кондратюка, а затем по дороге Троицкое – Чукреевка – путепровод через ст. Входная.
– Замело дорогу Большие Поля. Проехать невозможно совсем. Не сворачивайте с Красноярки на Большие Поля. Вы застрянете! – также предупреждают друг друга в соцсетях омичи.
Отметим, что с 13:30 до 19:00 в регионе действовали ограничения и на других дорогах региона, в том числе на трассе Тюмень – Омск, Омск – Новосибирск, Южный обход Омска и Черлакский тракт. На этих дорогах наблюдалось снижение видимости, сильная низовая метель, ветер 25 м/с.