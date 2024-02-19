Омск-Информ
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·Общество

Сегодня весь день в омском воздухе накапливались вредные вещества. НМУ первой степени опасности сохранятся и ночью.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, этой ночью в Омске снова будут неблагоприятные для рассеивания выбросов метеорологические условия. Они продлятся до завтрашнего дня, до 11:00.
В связи с этим завтра в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. На 21 и 22 февраля он ожидается пониженный.
Отметим, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в воздухе тоже накапливались вредные вещества. Чем это грозит, читайте в нашем материале.
·Общество

Сегодня весь день в омском воздухе накапливались вредные вещества. НМУ первой степени опасности сохранятся и ночью.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, этой ночью в Омске снова будут неблагоприятные для рассеивания выбросов метеорологические условия. Они продлятся до завтрашнего дня, до 11:00.
В связи с этим завтра в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. На 21 и 22 февраля он ожидается пониженный.
Отметим, что со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в воздухе тоже накапливались вредные вещества. Чем это грозит, читайте в нашем материале.