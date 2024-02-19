Режим НМУ, или «черного неба», объявляют в городе уже не первый раз. По мнению эколога, этот токсичный режим плохо влияет на всех омичей.

Режим НМУ, или «черного неба», объявляют в городе уже не первый раз. По мнению эколога, этот токсичный режим плохо влияет на всех омичей.

В Омске в очередной раз объявлен режим НМУ – неблагоприятных метеоусловий, или, как его еще часто называют, режим «черного неба». Из-за штиля режим НМУ продлен до 20 февраля. А чем он опасен? Чем чревато распространение смога в условиях штиля? Об этом обозреватель РИА «Омск-информ» спросил у директора природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова.

По словам эколога, омичи все чаще сталкиваются с неблагоприятными метеоусловиями, а режим «черного неба» можно наблюдать не только зимой, но и летом.

– Термин «режим черного неба» придумали журналисты. Правильно это называется «неблагоприятные метеоусловия», они характеризуются неблагоприятными условиями рассеивания загрязнителей. Обычно это вызвано инверсионными явлениями, когда более холодный воздух не дает, словно крышка, подняться теплому воздуху. И у поверхности земли накапливаются загрязнения, – говорит эксперт. – В последние десятилетия длительность режима НМУ увеличивается. Раньше в Омске НМУ наблюдались 2-3 дня в период зимнего антициклона и летнего антициклона. Сейчас эти периоды затягиваются и могут достигать двух месяцев – в течение января и февраля. Причем режим НМУ может возникать и летом, чаще всего в июле и августе.

Роман Пукалов особо отметил, что в период режима НМУ предприятия обязаны снизить выбросы, кроме того, в мегаполисе нужно минимизировать передвижение транспорта. Но зачастую это не помогает либо никто вообще эти выбросы не снижает. А в Омске только крупных предприятий десятки, плюс автомобили, плюс угольные ТЭЦ. По словам специалиста, выбросы от них не только оседают в легких, но еще и попадают в кровь.

– Сейчас из-за выбросов на угольных ТЭЦ совсем мелкие частицы угольной золы могут проникать в легкие, в кровь. Это очень опасно. После перевода ТЭЦ на газ объявляться режим НМУ будет реже, гораздо лучше будет экологическая ситуация. Газ же сгорает почти полностью, и загрязнений от него намного меньше, чем от угля, – отметил Роман Пукалов.

Эксперт уверен, что омские ТЭЦ обязательно нужно переводить на газ.