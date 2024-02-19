Новыми претендентами на вхождение в совет стали первый зампред правительства Рустам Мингазов и замминистра экономики Константин Чуловский.

Новыми претендентами на вхождение в совет стали первый зампред правительства Рустам Мингазов и замминистра экономики Константин Чуловский.

В Омском аэропорту представили список кандидатов для избрания в обновленный совет директоров. Всего в документе девять имен. Семь из них уже состоят в совете. Это сотрудница регионального Минстроя Светлана Бактызина, депутат Заксобрания Антон Берендеев, первый замминистра финансов Юрий Наделяев, первый замминистра имущественных отношений Александр Матненко, первый замминистра транспорта Дмитрий Пестряков, первый зампредседатель правительства Дмитрий Ушаков и зампред правительства Динар Курманов.

Новых претендентов на вхождение в совет будет два – первый зампред правительства Рустам Мингазов и замминистра экономики Константин Чуловский. Последний заменит ушедшую на пенсию с аналогичной должности Ирину Баранову. Из совета исключили экс-сотрудницу Минимущества Светлану Овчаренко.

Новый совет директоров изберут на общем собрании акционеров. Его дата еще неизвестна.