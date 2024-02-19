Омск-Информ
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·Образование

В этом году ученики 11-х классов получат свои аттестаты 25 июня.
Министр образования Омской области Иван Кротт уточнил даты, когда омские школьники получат аттестаты. Последние звонки в школах пройдут 25 мая. Выпускные для 11-х классов состоятся 25 июня, а выпускные для 9-х классов – 29 июня.
– Отмечайте в календаре эти важные даты для каждого выпускника! – сообщил министр в своем ТГ-канале.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что последние звонки в российских регионах пройдут 24–25 мая. Выпускные, по его словам, должны были состояться 28 или 29 июня.
·Образование

В этом году ученики 11-х классов получат свои аттестаты 25 июня.
Министр образования Омской области Иван Кротт уточнил даты, когда омские школьники получат аттестаты. Последние звонки в школах пройдут 25 мая. Выпускные для 11-х классов состоятся 25 июня, а выпускные для 9-х классов – 29 июня.
– Отмечайте в календаре эти важные даты для каждого выпускника! – сообщил министр в своем ТГ-канале.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что последние звонки в российских регионах пройдут 24–25 мая. Выпускные, по его словам, должны были состояться 28 или 29 июня.