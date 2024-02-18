Омск-Информ
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·Общество

Выпускные вечера для учеников 9-х и 11-х классов пройдут в регионе 28–29 июня.
Российские власти определились с датами выпускных и последних звонков в школах. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов «РИА Новости», последние звонки пройдут 24–25 мая, выпускные – 28–29 июня.
Ранее Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год. Основной период экзаменов начнется 23 мая и завершится 1 июля. Досрочные экзамены пройдут с 22 марта по 22 апреля. Дополнительный период – с 4 по 23 сентября.
·Общество

Выпускные вечера для учеников 9-х и 11-х классов пройдут в регионе 28–29 июня.
Российские власти определились с датами выпускных и последних звонков в школах. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов «РИА Новости», последние звонки пройдут 24–25 мая, выпускные – 28–29 июня.
Ранее Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год. Основной период экзаменов начнется 23 мая и завершится 1 июля. Досрочные экзамены пройдут с 22 марта по 22 апреля. Дополнительный период – с 4 по 23 сентября.